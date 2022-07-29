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ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Урал»

Спорт
29.07.2022 20:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-vyezde-obygral-ural-2
ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Урал»
Фото fckrasnodar.ru

Матч 3 тура Российской премьер-лиги прошел 29 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу в «быков».

Счет в матче на 28 минуте открыл защитник «Краснодара» Сергей Бородин, удачно замкнув головой подачу с углового.

На 59 минуте полузащитник «быков» Эдуард Сперцян сделал счет в матче 0:2, реализовав пенальти.

На 74 минуте главный арбитр снова назначил пенальти в ворота «Урала». Сперцян снова подошел к мячу и забил с 11-метровой отметки, сделав дубль.

Уже в добавленное время хозяева смогли забить гол престижа. Дальним ударом гол в ворота «быков» забил полузащитник Алексей Каштанов.

Эта победа стала первой для «Краснодара» в новом сезоне РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 6 августа на домашнем стадионе против «Локомотива».

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