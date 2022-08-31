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ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Химки» в Кубке России

Спорт
31.08.2022 18:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-vyezde-obygral-himki-v-kubke-rossii
ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Химки» в Кубке России
Фото vk.com/fckrasnodar

Матч 1 тура группового этапа Кубка России прошел 31 августа на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась со счетом 0:2.

На 26 минуте матча «Химки» остались в меньшинстве. За фол последней надежды красную карточку получил защитник Захар Волков.

Счет во встрече на 27 минуте открыл защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов после удачного розыгрыша штрафного.

На 40 минуте полузащитник «быков» Ильзат Ахметов отлично пробил в дальний угол с пределов штрафной, сделав счет в матче 0:2.

На эту игру «Краснодар» вышел резервным составом. Следующий матч «быки» проведут 3 сентября на домашней арене против «Сочи».

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