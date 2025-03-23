Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФК «Краснодар» крупно разгромил медиаклуб «Амкал» в товарищеском матче

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-krupno-razgromil-media-klub-amkal-v-tovarishheskom-matche
ФК «Краснодар» крупно разгромил медиаклуб «Амкал» в товарищеском матче
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Неофициальный футбольный матч прошел днем 23 марта на стадионе академии ФК «Краснодар».

По итогу встречи «Краснодар» обыграл «Амкал», выступающий в Медиалиге, со счетом 6:1.

В составе «быков» пять голов забил Кобнен Мозес —  и еще один Олусегун. У «Амкала» отличился воспитанник «Краснодара» — Леон Сабуа.

Читайте также: ПФК «Кубань» одержал волевую победу над миасским «Торпедо». Игра 4-го тура Второй лиги А прошла 23 марта в Миассе (Челябинская область) на стадионе «Труд». По итогам встречи «Кубань» обыграла местное «Торпедо» со счетом 3:2.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях