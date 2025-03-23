ФК «Краснодар» крупно разгромил медиаклуб «Амкал» в товарищеском матче

Неофициальный футбольный матч прошел днем 23 марта на стадионе академии ФК «Краснодар».

По итогу встречи «Краснодар» обыграл «Амкал», выступающий в Медиалиге, со счетом 6:1.

В составе «быков» пять голов забил Кобнен Мозес — и еще один Олусегун. У «Амкала» отличился воспитанник «Краснодара» — Леон Сабуа.

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