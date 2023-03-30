ФК «Краснодар» и «Сочи» в 2022 году заплатили агентам 51 млн рублей и 1,3 млн евро

Суммы вознаграждений, выплаченные футбольными клубами посредникам по итогам прошлого года, опубликовал Российский футбольный союз.

Всего в 2022 году российские клубы выплатили агентам более 1,1 млрд рублей, более 23 млн евро и более 1 млн долларов. Больше всего посредникам заплатили «Спартак» — почти 268 млн рублей, 4,8 млн евро и 36,6 тыс. долларов; «Зенит» — 85,3 млн рублей и 6,6 млн евро и ЦСКА — 6,5 млн евро и почти 911 тыс. долларов.

«Сочи» и «Краснодар» заняли 8 и 9 места рейтинга по сумме выплаченных агентам денег. «Барсы» заплатили в прошлом году посредникам 28,5 млн рублей и 672 тыс. евро, а «быки» — 22,5 млн рублей, 100 тыс. долларов и 643,8 тыс. евро.

Новороссийский «Черноморец» заплатил посредникам более 1,5 млн рублей, а ПФК «Кубань» не предоставил информацию о выплатах агентам, сообщает пресс-служба РФС.

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