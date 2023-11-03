ФК «Краснодар» и «Сочи» узнали соперников по плей-офф в Кубке России

Жеребьевка участников Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России состоялась 3 ноября в прямом эфире одного из федеральных телеканалов.

По ее итогам, на стадии 1/4 Пути регионов «Краснодар» сыграет против «Химок» в Подмосковье, а «Сочи» на выезде против «СКА-Хабаровска». Матчи пройдут с 12 по 14 марта. Точные даты игр станут известны позже.

В оставшихся двух матчах 1/ Пути регионов встретятся «Волгарь» (Астрахань) с «Ахматом» и «Родина» (Москва) с «Уралом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» и «Сочи» опустились в нижнюю сетку Кубка России, заняв третьи места в своих группах Пути РПЛ.