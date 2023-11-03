ФК «Краснодар» и «Сочи» опустились в нижнюю сетку Кубка России

По итогам прошедшего группового этапа Пути РПЛ Кубка России кубанские клубы заняли третьи места в своих группах и не смогли остаться в верхней сетке турнира.

В группе А «Сочи» по итогам шести матчей набрал 8 очков. У конкурентов: ЦСКА и «Оренбурга» — по 11 очков. В группе D «Краснодар» набрал 11 очков. Впереди «быков» оказались «Динамо» и «Спартак».

«Краснодар» и «Сочи» продолжат участие в Кубке России в разделе Путь регионов. Ближайшие матчи в турнире кубанские клубы проведут против команд Первой лиги: «Родины» (Москва), Волгаря (Астрахань), «Химок» или «СКА-Хабаровска».

Соперники команд по 1/4 финала станут известны 4 ноября во время жеребьевки, которая пройдет в 12:00 на телеканале «Матч ТВ».

Читайте также: ФК «Черноморец» в Москве крупно проиграл «Родине» и вылетел из Кубка России. Матч 6 раунда Пути регионов Кубка России прошел 1 ноября на стадионе академии ФК «Спартак» им. Ф. Черенкова и завершился со счетом 3:0.