ФК «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке РПЛ

Товарищеский турнир клубов Мир РПЛ пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 по 11 февраля.

Участники Кубка в Абу-Даби — «Спартак», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». По итогам первой части сезона Мир РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, «Ростов» — третье, «Краснодар» — восьмое, «Сочи» — девятое.

«Подробная информация о расписании турнира и телетрансляциях будет опубликована дополнительно», — сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

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