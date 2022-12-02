ФК «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке РПЛ
Спорт
02.12.2022 15:44
Товарищеский турнир клубов Мир РПЛ пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 по 11 февраля.
Участники Кубка в Абу-Даби — «Спартак», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». По итогам первой части сезона Мир РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, «Ростов» — третье, «Краснодар» — восьмое, «Сочи» — девятое.
«Подробная информация о расписании турнира и телетрансляциях будет опубликована дополнительно», — сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.
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