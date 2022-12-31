Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФК «Краснодар» и сербский тренер Владимир Ивич обсуждают двухлетний контракт

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-i-serbskij-trener-vladimir-ivich-obsuzhdayut-dvuhletnij-kontrakt
ФК «Краснодар» и сербский тренер Владимир Ивич обсуждают двухлетний контракт
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

По данным спортивных СМИ, руководство «быков» и Владимир Ивич вышли на финальную стадию переговоров.

Предполагается, что контракт с сербским специалистом будет рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Все формальные процедуры близки к завершению, и вскоре ФК «Краснодар» выступит с официальным заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

45-летний Владимир Ивич приступит к работе в «Краснодаре» после 5 января, сообщает Sport24.ru.

Сейчас тренером ФК «Краснодар» является Александр Сторожук. С ним «черно-зеленые» ушли на зимнюю паузу на восьмом месте турнирной таблицы футбольного чемпионата России, а также пробились в 1/4 пути РПЛ Фонбет Кубка России, где сыграют с ЦСКА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сербский специалист сейчас работает главным тренером израильского клуба «Маккаби». Ранее он тренировал английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Какие изменения в пенсионной сфере вступят в силу в России с 1 января
Какие изменения в пенсионной сфере вступят в силу в России с 1 января
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Усиление мер безопасности перед Новым годом спровоцировало заторы на Крымском мосту
Усиление мер безопасности перед Новым годом спровоцировало заторы на Крымском мосту
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В МЧС уточнили информацию о землетрясении в Анапе
  4. Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс
  5. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом
  6. Около сотни самолетов не могут вылететь из Москвы из-за непогоды
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях