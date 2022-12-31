ФК «Краснодар» и сербский тренер Владимир Ивич обсуждают двухлетний контракт

По данным спортивных СМИ, руководство «быков» и Владимир Ивич вышли на финальную стадию переговоров.

Предполагается, что контракт с сербским специалистом будет рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Все формальные процедуры близки к завершению, и вскоре ФК «Краснодар» выступит с официальным заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

45-летний Владимир Ивич приступит к работе в «Краснодаре» после 5 января, сообщает Sport24.ru.

Сейчас тренером ФК «Краснодар» является Александр Сторожук. С ним «черно-зеленые» ушли на зимнюю паузу на восьмом месте турнирной таблицы футбольного чемпионата России, а также пробились в 1/4 пути РПЛ Фонбет Кубка России, где сыграют с ЦСКА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сербский специалист сейчас работает главным тренером израильского клуба «Маккаби». Ранее он тренировал английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.