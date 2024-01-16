ФК «Краснодар» хочет купить полузащитника «Црвены Звезды» Букари за 8 млн евро

За 25-летнего вингера Османа Букари руководство «Краснодара» предложило «Црвене Звезде» 8 млн евро.

Также футболисту контракт предлагает «Бешикташ», однако он менее выгодный, чем предложение «быков». Такое предложение устраивает и клуб, и футболиста, однако решение он пока не принял, поскольку сейчас играет в составе сборной Ганы на Кубке Африки.

Клуб планирует дождаться окончания турнира — по его итогам цена на игрока может вырасти, к тому же, к нему могут проявить интерес клубы Западной Европы. Однако «Краснодар» такие планы не устраивают.

В этом сезоне 25-летний Букари забил 7 голов, из которых 2 — в Лиге Чемпионов, а также сделал 6 результативных передач в 22 матчах за «Црвену Звезду», сообщает Mondo.

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