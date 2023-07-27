ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку» в Кубке России

Матч 1 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел вечером 27 июля на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Счет в матче уже на 21 минуте открыл полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин. Он получил мяч в штрафной площади «Краснодара» после точной передачи Даниила Хлусевича и пробил в дальний угол.

На 44 минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. За грубый фол на Антоне Зиньковском с поля удалили одного из лидеров команды — Эдуарда Сперцяна.

На 68 минуте «Спартак» удвоил преимущество в счете. Тео Бонгонда получил мяч в пределах штрафной и забил гол сильным ударом.

На 5 добавленной минуте ко второму тайму «Краснодар» сумел сократить отставание в счете, благодаря голу Кади Боржеса.

После этого поражения «Краснодар» занимает последнее — 4 место в группе D Пути РПЛ Кубка России. Следующий матч «быки» проведут 30 июля на домашнем стадионе против «Сочи» в РПЛ.

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