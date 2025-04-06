ФК «Краснодар» 5 апреля на своем поле обыграл «Акрон» со счетом 1:0

Матч 23-го тура чемпионата России между ФК «Краснодар» и тольяттинским «Акроном» прошел в краевой столице 5 апреля.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол забил защитник ФК «Краснодар» Кайо Панталеан на 50 минуте матча.

На данный момент ФК «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 — у клуба 52 очка по итогам 23 матчей. Вторую строчку занимает «Зенит» с 47 очками.

Следующую игру «Краснодар» проведет 13 апреля — «быки» сыграют на выезде против «Зенита». Также 19 апреля на своем поле «Краснодар» примет грозненский «Ахмат».

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