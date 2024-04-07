ФК «Флуминенсе» планирует приобрести защитника «Краснодара» Алонсо

Бразильский клуб проявляет заинтересованность в переходе 31-летнего центрального защитника «горожан» Хуниора Алонсо.

По данным СМИ, «Флуминенсе» планирует усилить линию защиты. Парагвайский игрок «Краснодара» является одним из приоритетных вариантов, сообщает «Чемпионат».

Центральный защитник Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» 12 января 2022 года. Контракт действителен до 30 июня 2025 года. Футболист принял участие в 47 матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Алонсо составляет 8 млн евро.

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