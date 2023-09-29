ФК «Черноморец» узнал соперника в новом раунде Кубка России

Жеребьевка 5 раунда Пути Регионов Кубка России прошла 29 сентября. На пары разделили 16 команд.

Новороссийский «Черноморец» сыграет на домашнем стадионе против соперника по Первой лиге — «Камаза» из Набережных Челнов. После 11 туров «Черноморец» идет на 14 месте в турнирной таблице, а «Камаз» на 8.

В рамках 5 раунда пройдет еще семь матчей: «Химки» — «Уфа», «Динамо» (Владивосток) — «Ротор», «Волгарь» — «Енисей», «Акрон» — «Шинник», «Нефтехимик» — «Форте» (Таганрог), «Арсенал» — «Родина» и «СКА-Хабаровск» — «Амкар».

Матчи Пути регионов Кубка России состоятся с 17 по 19 октября.

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