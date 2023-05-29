ФК «Черноморец» поднялся в Первую лигу, досрочно став чемпионом южной группы Второй лиги

«Черноморец» вечером 28 мая в домашнем матче на стадионе «Центральном» обыграл новокубанский «Биолог» со счетом 3:0 и досрочно стал чемпионом южной группы Второй лиги.

Голы в составе «моряков» забили: Магомед Абакаров на 23 минуте, Владислав Руденко на 53 минуте и Зикрула Магомедов на 92 минуте. Важный для команды матч посетили 9,3 тыс. болельщиков «Черноморца».

Эта победа дала «Черноморцу» возможность подняться в Первую лигу, впервые с 2011 года. Следующий сезон новороссийская команда проведет во второй по силе лиге страны.

«Сегодня видел слезы на глазах болельщиков, искренне радовавшихся победе. Вместе с командой разделил эти мощные чемпионские мгновения! Благодарю Сергея Николаевича Шишкарева за поддержку нашей команды. Вместе, объединившись, нам по плечу любые задачи», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

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