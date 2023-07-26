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Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» пройдет 27 июля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fizkulturno-ozdorovitelnaya-aktsiya-bodroe-utro-projdet-27-iyulya-v-krasnodare
Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» пройдет 27 июля в Краснодаре
Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» пройдет 27 июля в Краснодаре

Утреннюю общегородскую зарядку проведут с 8:30 до 9:00 на спортплощадке в районе дома № 31 на улице Зиповской.

Занятия пройдут под руководством врача-методиста краевого Центра медпрофилактики Александра Горячева.

«Комплекс из простых упражнений, выполняемый на постоянной основе, вкупе с рациональным питанием и отказом от алкоголя и табака, способен резко повысить показатели здоровья. Здоровый образ жизни — лучшее средство от всех болезней», — рассказал Горячев.

Желающих просят прийти в спортивной форме и взять воду. Организаторы раздадут листовки и буклеты с советами по ЗОЖ и борьбе с вредными привычками. Также участникам зарядки расскажут о порядке прохождения плановых медосмотров и диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край занял 10 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ.

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