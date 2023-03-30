Физиотерапевтический кабинет горбольницы Горячего Ключа оснастили новым оборудованием

Оборудование для проведения процедур закупили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В физиотерапевтическом кабинете городской больницы Горячего Ключа установили аппараты для ультразвуковой терапии, ультрафиолетовые облучатели, магнитотерапевтические аппараты и оборудование для низкочастотной физиотерапии, а также массажные столы. Теперь отделение сможет оказывать квалифицированную медпомощь и принимать больше пациентов.

С 2021 года горбольница Горячего Ключа по краевой программе получила уже более 180 единиц медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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