Физиотерапевтический кабинет горбольницы Горячего Ключа оснастили новым оборудованием
Общество
30.03.2023 17:50
Оборудование для проведения процедур закупили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В физиотерапевтическом кабинете городской больницы Горячего Ключа установили аппараты для ультразвуковой терапии, ультрафиолетовые облучатели, магнитотерапевтические аппараты и оборудование для низкочастотной физиотерапии, а также массажные столы. Теперь отделение сможет оказывать квалифицированную медпомощь и принимать больше пациентов.
С 2021 года горбольница Горячего Ключа по краевой программе получила уже более 180 единиц медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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