Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Физиотерапевтический кабинет горбольницы Горячего Ключа оснастили новым оборудованием

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fizioterapevticheskij-kabinet-gorbolnitsy-goryachego-klyucha-osnastili-novym-oborudovaniem
Физиотерапевтический кабинет горбольницы Горячего Ключа оснастили новым оборудованием
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оборудование для проведения процедур закупили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В физиотерапевтическом кабинете городской больницы Горячего Ключа установили аппараты для ультразвуковой терапии, ультрафиолетовые облучатели, магнитотерапевтические аппараты и оборудование для низкочастотной физиотерапии, а также массажные столы. Теперь отделение сможет оказывать квалифицированную медпомощь и принимать больше пациентов.

С 2021 года горбольница Горячего Ключа по краевой программе получила уже более 180 единиц медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в больницу Крымского района поступили аппараты для физиотерапии.

Статьи
Простуда на губах: что это и как лечить?
Простуда на губах: что это и как лечить?
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома
10 продуктов с «вечным» сроком годности
10 продуктов с «вечным» сроком годности
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
  2. Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях