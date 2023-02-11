Фитотерапевт рассказал о лечебных свойствах лаврового листа

Лавровый лист можно использовать не только в кулинарии в роли приправы, но и для лечения некоторых заболеваний, уверен врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

«Эфирное масло лавровых листьев обладает противовоспалительным, дезинфицирующим и инсектицидным действием — то есть убивает различных мелких паразитов. Настой из лаврового листа можно использовать для лечения гнойного конъюнктивита и для обеззараживания мелких порезов», — рассказал он.

Врач добавил, что настой лаврового листа может помочь при аллергической сыпи и экземе. Кремы и отвары на основе «лаврушки» помогут уменьшить зуд, а также снять покраснение и воспаление.

Кроме того, лекарства с содержание эфирного масла лавра могут помочь при боли болях в суставах и нервном тике, сообщает радио Sputnik.

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