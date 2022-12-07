Фирма Галицкого узаконила построенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар»

Об этом сообщается Арбитражного суда Краснодарского края.

По данным суда, ООО «Инвестстрой», принадлежащее Сергею Галицкому, заключила с мэрией Краснодара договор аренды на участк на Рождественской Набережной, 1/7 для строительства спортобъекта.

На участке построили одноэтажный футбольный манеж площадью более 1 тыс. кв. м. При этом разрешения на строительство в 2015 году компания получить не смогла. Экспертиза установила, что здание академии соответствует всем необходимым требованиям.

За разрешительными документами ООО «Инвестстрой» обратилось в этом году, но власти кубанской столицы отказали, после чего компания подала иск в суд. Арбитраж пришел к выводу, что единственной причиной, которая препятствует легализации спортобъекта, является отсутствие разрешительной документации на строительство, и признал право собственности ООО «Инвестстрой» на футбольный манеж, пишет «Коммерсантъ».

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