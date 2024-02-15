Фиолетовый песок заметили на пляже Темрюкском районе

Песок необычного оттенка отдыхающие заметили на берегу Черного моря в поселке Веселовка.

Блогер Юрий Озаровский, выложивший видео в соцсети, отметил, что фиолетовый песок выглядит подозрительно.

Мнения пользователей соцсетей по поводу необычного явления разделились. Некоторые сообщают, что для этих мест странные оттенки песка нормальны.

«Встречала такой песок, но не придавал этому значения. Там иногда и черный песок встречается, и ржавый», — прокомментировали пользователи. .

Некоторые предположили, что причина в пальмовом масле, оказавшемся на берегу. По их мнению, при контакте с водой оно могла дать такой оттенок.

Также выдвигались предположения, что причина — в окрестных скалах, богатых кварцем и гранатом.

«Именно гранатовая крошка окрашивает песок неповторимыми фиолетовыми и пурпурными разводами. Особенно заметно это зимой после сильных штормов», — отметил комментатор.

По мнению члена общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского каря Вениамина Голубитченко, необычный цвет песка вызван световым эффектом.

«Фиолетовый песок не характерен для наших краев. Я думаю, что все дело в вечернем освещении. Именно оно дало такой оттенок песку. Море тоже совершенно необычного цвета — сине-фиолетового. Я думаю, что это просто световой эффект», — цитирует Голубитченко «Наша газета. Новороссийск».

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