Финансист Родин рассказал, сколько надо накоплений, чтобы никогда не работать

Многие мечтают иметь пассивный заработок, который позволил бы не работать «на дядю» и при этом жить, ни в чем себе не отказывая. Чтобы так было, необходимо накопить за 10 лет 65 млн рублей, рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

По его словам, такая сумма позволит получать пассивный доход в размере 100 тыс. рублей — это будут проценсы с учетом инфляции и обесценивания денег. То есть, требуемый капитал будет равен размеру пассивного дохода в год, который умножили на 25.

«План такой: через 10 лет накопленные 65 млн рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости», — сказал Родин.

Эксперт отметил, что ежемесячный пассивный доход в размере 100 тыс. рублей возможен при доходности портфеля в 12%, но с учетом того, что стоимость этого актива будет расти на уровне инфляции, пишет 360.ru со ссылкой на агентство «Прайм».

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