Финансист Хрустова объяснила, кто такие лжеброкеры и как не попасть в их ловушку

В России все популярнее становятся инвестиции на финансовом рынке. Однако, согласно законодательству РФ, прямого доступа к торгам у частных инвесторов нет, потому людям приходится обращаться к брокерам, напомнила доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.

Брокеры — это компании-посредники, которая, по поручению своего инвестора, на его средства покупает и продает на рынке финансовые инструменты. То есть, например, для того, чтобы вложить деньги в ценные бумаги, надо обращаться к ним. Однако сейчас легко нарваться лжеброкеров, которые могут украсть деньги, предупредила эксперт.

Эксперт рассказала, что для того, чтобы проверить, добросовестный брокер или нет, необходимо:

Проверить, есть у него лицензия на этот вид деятельность — ее выдает Банк России (БР). Стоит запросить эту бумагу у самого брокера, или скачать реестр на сайте БР. Во втором случае важно обратить внимание и на наличие самой компании в документе, реестре, и на совпадение ее реквизитов (точного названия, ОГРН, адреса), и на статус лицензии, то есть та должна быть действующей;

Также проверить на сайте Банка России, не внесена ли данная брокерская компания в черный список.

Нужно насторожиться, если брокер обещает гарантированное получение баснословной доходности в короткий срок — доходность любого финансового инструмента напрямую зависит от уровня его риска, добавила финансист.

«Повышенную доходность на рынке могут принести только активы с высоким уровнем риска потери капитала, а гарантировать результат от такой инвестиции не станет ни один профессионал. Представители брокерской компании могут предлагать инвестиционные идеи, публиковать аналитику и прогнозы, но ответственность за принятие решения остается на инвесторе. Мошенники будут психологически давить и настаивать на срочном переводе средств, обещая бонусы, скидки и повышенную прибыль, если операция будет совершена здесь и сейчас, что сразу должно встревожить», — отметила Любовь Хрустова.

Лучше не связываться с брокерами, которые ищут себе клиентов через соцсети — мошенники нередко сами предлагают свои услуги через интернет. Также не стоит доверять тем «специалистам», что просят совершить платеж на карту какого-либо человека (физлица), провести операцию и перевод без заключения договоров, или общаются только путем переписок и отказываются от личных встреч.

Некоторые лжеброкеры ведут свою деятельность постоянно и стараются «высосать» из пострадавшего как можно больше денег. Предлогом к этому может стать, например, необходимость совершения допплатежей по страховке.

«Настоящая брокерская компания всегда готова представить отчет по результатам оказания своих услуг, информация в котором доступна для понимания инвестором», — заключила Хрустова в интервью радио Sputnik.

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