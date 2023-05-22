Финансирование плана обеспечения устойчивого развития экономики в Краснодарском крае составит 4,8 млрд рублей

План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона дополнили новыми мерами поддержки. В настоящее время в документ включены свыше 60 антикризисных решений.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в текущем году общее финансирование плана составит 4,8 млрд рублей.

«Экономика Кубани успешно справляется с нынешними вызовами. Но несмотря на это, мы продолжаем корректировать краевой стабилизационный план. Дополняем его мероприятиями с учетом потребности предпринимателей. В новой редакции документа уделили внимание развитию промышленности и бизнеса, детского отдыха. В частности, включили меры по регулированию реализации инвестиционных проектов, чтобы снизить возможные барьеры при их выполнении», — сказал Кондратьев.

По словам главы Кубани, одним из основных решений стала докапитализация Фонда развития промышленности Кубани. До конца года его объем вырастет на 500 млн рублей.

Губернатор также сообщил, что на создание и ввод новых мест в детских здравницах планируют направить 100 млн рублей. Эту меру поддержки предоставляют лагерям, включенным в краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Также субсидии предоставят работодателям и предпринимателям для возмещения затрат на профобучение и допобразование сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, предусмотрели субсидии местным бюджетам на оплату лизинговых платежей при покупке электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Также предусмотрели закупки спецтехники в сфере тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения для муниципалитетов.

План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности на Кубани губернатор утвердил в марте прошлого года. Документ был подготовлен минэкономики края совместно с отраслевыми органами власти и общественными организациями. План направлен на смягчение последствий санкций и поддержку отраслей экономики и жителей региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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