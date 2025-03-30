Финансирование госпрограммы развития промышленности Кубани выросло в 257 раз

С 2016 года финансирование программы развития промышленного комплекса выросло в 257 раз — 9 лет назад на укрепление отрасли направляли 14,4 млрд рублей, в 2024 году — 3,7 млрд рублей.

«По инициативе губернатора на Кубани создаются мощные производства промышленной продукции, появляются новые и возрождаются старые предприятия. Глава региона поставил задачу — вывести промкомплекс края в драйверы отраслей экономики региона. В итоге эта сфера за 9 лет стала самой динамично развивающейся. Доля промышленного комплекса в структуре ВРП края превысила сельское хозяйство и составила 12,8% по итогам 2023 года. Промкластер региона объединяет свыше 13,3 тыс. производств разных отраслей — металлургии и металлообработки, стройматериалов, химпрома, машиностроения, станкостроения и других», — сказал министр промышленной политики Дмитрий Хмелько.

Действуют 8 направлений субсидирования, в том числе уникальная для России — финансирование до 30% затрат предприятий на создание или развитие импортозамещающих производств, максимально компании могут получить до 300 млн рублей.

Кроме того, с 2016 года в крае в 2,5 раза вырос объем отгруженной продукции собственного производства — с 248,5 млрд в 2016 году до 619,7 млрд рублей в 2024 году. Объем налогов от производителей края вырос с 8 млрд до 23,1 млрд рублей, объем частных инвестиций в развитие производств промпродукции — с 7,4 млрд до 65,9 млрд рублей.

Для поддержки производств постоянно докапитализируется Фонд развития промышленности. В 2025 году его объем составил 10 млрд рублей.

Краснодарский край занимает третье место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики. Кроме того, Кубань на первом месте в ЮФО по объему отгрузки продукции собственного производства и развитию промышленной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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