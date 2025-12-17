Финалистами проекта «Герои Кубани» стали военный летчик и казак

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 декабря представил еще двух финалистов кадрового проекта «Герои Кубани» — Сергея Елизова и Андрея Григорьева.

Сергей Елизов родился в семье военных, его отец был авиационным техником. Поэтому Сергей с юности мечтал стать летчиком. После школы он поступил в летное училище. Затем 36 лет прослужил в Вооруженных силах России, налетал 3,5 тыс. часов и освоил 5 типов вертолетов.

«В спецоперации участвовал с первых дней, выполнял боевые задачи в составе Южной группировки войск. Награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с изображением мечей. Интересуют Елизова сферы развития авиации и патриотического воспитания молодежи в крае», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также финалистом стал Андрей Григорьев. Долгое время он работал в правоохранительных органах. В 2014 году переехал в Краснодар и вступил в Кубанское казачье войско. Занимался вопросами антитеррористической профилактики в администрации края. С началом СВО отправился добровольцем на фронт, прошел путь от старшины диверсионно-разведывательной роты до заместителя начальника штаба отряда. Награжден медалью «За отвагу».

«Сейчас Григорьев ведет активную общественную деятельность, встречается с молодежью, а также пишет рассказы и стихи о спецоперации. В будущем хочет продолжить государственную службу в структурах, отвечающих за взаимодействие с органами охраны правопорядка», — отметил Кондратьев.

Глава региона пожелал героям успехов в участии в проекте.

Финалисты кадрового проекта «Герои Кубани» получили возможность пройти программу профессиональной переподготовки для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, корпоративном секторе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

