Финалист проекта «Герои Кубани» стажируется на предприятиях промкомплекса края

Уже третий месяц участники проекта «Герои Кубани» проходят стажировку в ключевых министерствах, управлениях, департаментах и на крупнейших предприятиях края. Один из финалистов Максим Пашаев сейчас проходит стажировку на предприятиях промкомплекса края.

Экскурсию для участника СВО и его наставника провели на одном из промышленных предприятий Краснодара. Максим Пашаев познакомился с работой завода металлоконструкций. Для участника проекта «Герои Кубани» такой процесс не в новинку. Свою профессиональную деятельность он начинал на промышленном производстве в Армавире.

«Сам изъявил желание изучить данное направление, потому что для Краснодарского края это перспективно», — делится участник программы «Герои Кубани» Максим Пашаев.

Директор познакомил гостей с работой цехов сборки, подготовки и покраски металлоконструкций.

«Участникам экскурсии показали линию по производству металлоформы для заливки бетонных свай — для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, длина ее 16 метров. Одновременно в нее можно залить до шести штук», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Дубовая.

Предприятие развивается уже более 15 лет. Здесь производят металлоизделия, в том числе строительные, для возведения зданий, сооружений и мостов, а также опоры линий электропередачи, сотовой связи.

«Наш завод был участником стройки Крымского моста, Яблоновского моста, очень много московских развязок. В общем мостовых металлоконструкций по стране мы построили много. Один из самых дальних был в Калининграде», — рассказывает генеральный директор Краснодарского завода металлоконструкций Эдуард Архипов.

Наставник Максима Пашаева, и. о. министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько подчеркнул, что основная цель стажировки — предоставить участникам проекта возможность полноценно вникнуть в суть каждого направления.

«Коллега изучал основы госпрограммы развития промышленности, меры поддержки, которые на сегодняшний день мы оказываем, будь то субсидии, будь то льготные займы. Он ознакомился с работой Фонда развития промышленности», — говорит Хмелько.

Проект «Герои Кубани» запущен в феврале этого года. Он предоставляет ветеранам СВО возможность профессиональной переподготовки и последующего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти. Наставниками выступают руководители муниципалитетов, региональных министерств и ведомств, а также представители бизнеса.

