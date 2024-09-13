Финал Всероссийской экологической акции «Вода России» пройдет в Краснодаре

Акцию проводят по нацпроекту «Экология». Добровольцы соберутся 14 сентября для уборки набережной реки Кубань.

Мероприятие стартовала по всей стране в апреле, отметил замгубернатора Краснодарского края Роман Лузинов. По его словам, цель акции — напомнить о бережном отношении к воде, сформировать экологическую культуру. Так, в 2023 году на Кубани в рамках акции собрали порядка 550 т мусора, расчистили около 400 км речных берегов, прибрежную полосу Азовского и Черного морей, Керченского пролива и Крюковского водохранилища. Участниками акции стали почти 9 тыс. жителей края.

В этом году прошло уже свыше 50 экологических мероприятий, расчистили 70 км берегов рек. Свыше 100 акций прошли на особо охраняемых природных территориях, в них поучаствовали более 1 тыс. добровольцев.

В кубанской столице в рамках проекта «Вода России» проведут образовательную и развлекательную программы-лекции, викторины, мастер-классы, а также розыгрыши. Сбор экоактивистов пройдет в 10:30 в парке имени 30-летия Победы. Каждому участнику выдадут мешки для мусора и перчатки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: прокуратура проводит проверку информации о загрязнения реки Сочи.