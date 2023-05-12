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Финал Кубка России по футболу могут перенести из Москвы в Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/final-kubka-rossii-po-futbolu-mogut-perenesti-iz-moskvy-v-sochi
Финал Кубка России по футболу могут перенести из Москвы в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас финальную игру Кубка России планирует провести 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

По данным источника, футбольные чиновники рассматривают возможность перенести финал Кубка на другой стадион. В качестве вариантов рассматривают «Арену Нижний Новгород», стадион «Фишт» (Сочи) и «ВТБ Арену» (Москва).

Возможный перенос места проведения матча связан с ограничениями по вместимости на «Лужниках» со стороны правоохранителей, а также невысоким зрительским интересом, так как в финале ЦСКА сыграет с «Уралом» или «Краснодаром».

При этом на сайте «Лужников» пока отсутствует информация о финале Кубка России в календарном плане, сообщает «РБ Спорт».

Читайте также: ФК «Краснодар» сыграет во втором этапе финала Кубка России против «Урала» 17 мая на домашнем стадионе.

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