Финал Кубка России по футболу могут перенести из Москвы в Сочи

Сейчас финальную игру Кубка России планирует провести 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

По данным источника, футбольные чиновники рассматривают возможность перенести финал Кубка на другой стадион. В качестве вариантов рассматривают «Арену Нижний Новгород», стадион «Фишт» (Сочи) и «ВТБ Арену» (Москва).

Возможный перенос места проведения матча связан с ограничениями по вместимости на «Лужниках» со стороны правоохранителей, а также невысоким зрительским интересом, так как в финале ЦСКА сыграет с «Уралом» или «Краснодаром».

При этом на сайте «Лужников» пока отсутствует информация о финале Кубка России в календарном плане, сообщает «РБ Спорт».

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