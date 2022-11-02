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Фильмы и мультики Marvel, Disney Pixar и DC Comics не вошли в список параллельного импорта

Общество
02.11.2022 21:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/filmy-i-multfilmy-marvel-disney-pixar-i-dc-comics-ne-popali-v-spisok-parallelnogo-importa
Фильмы и мультики Marvel, Disney Pixar и DC Comics не вошли в список параллельного импорта
Фото akspic.ru

Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

По его словам, список параллельного импорта Минпромторга РФ подразумевает именно товары производства Marvel, Disney Pixar, DC Comics и юридически пока не распространяется на аудиовизуальные произведения [кинофильмы и мультфильмы].

«Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран», — цитирует главу Ассоциации владельцев кинотеатров ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 ноября Минпромторг РФ дополнил перечень брендами автомобильных запчастей, продукцией химической промышленности, игрушками. Также ведомство внесло продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics в список параллельного импорта.

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