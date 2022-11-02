Фильмы и мультики Marvel, Disney Pixar и DC Comics не вошли в список параллельного импорта
Общество
02.11.2022 21:57
Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
По его словам, список параллельного импорта Минпромторга РФ подразумевает именно товары производства Marvel, Disney Pixar, DC Comics и юридически пока не распространяется на аудиовизуальные произведения [кинофильмы и мультфильмы].
«Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран», — цитирует главу Ассоциации владельцев кинотеатров ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 ноября Минпромторг РФ дополнил перечень брендами автомобильных запчастей, продукцией химической промышленности, игрушками. Также ведомство внесло продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics в список параллельного импорта.
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