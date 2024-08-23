Филипп Киркоров похвастался спортивной фигурой на открытии «Новой Волны» в Сочи

Открытие XX Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» состоялось 22 августа в Сириусе.

В открывающем фестиваль гала-концерте на сцене New Wave Hall выступили многие звезды российской эстрады. В их числе был народный артист РФ Филипп Киркоров.

Перед этим певец появился в черной майке на красной дорожке и похвастал своими накаченными бицепсами и плечами. Хорошую физическую форму артиста оценили многие пользователи соцсетей.

Помимо участия в церемонии открытия, Филипп Киркоров в составе экспертного жюри будет оценивать исполнителей конкурса «Новая волна — 2024». Вместе с ним лучших конкурсантов определят Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юрий Антонов, Ани Лорак, Олег Газманов, Игорь Матвиенко и Anna Asti.

Торжественное закрытие фестиваля пройдет 30 августа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Филипп Киркоров этим летом отказался выступать в Сочи и Анапе из-за скромных гонораров, сообщил его концертный продюсер Сергей Лавров. По его словам, народный артист России проводил концерты в городах на Черноморском побережье исключительно по своей инициативе и порой практически ничего за них не получал.