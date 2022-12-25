Филиалы первого в РФ казачьего учебно-тренировочного центра открыли в Адыгее и Самарской области

В тренировочных центрах ведут занятия по различным дисциплинам для эффективного боевого слаживания подразделений.

В Майкопе организовали тренировки по управлению беспилотниками, их сборке и изготовлению для нужд СВО. В Самарской области казаки-инструкторы готовят местных казаков и мобилизованных на одном из военных полигонов. На базе казачьего добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-11), действующего на Донецком направлении, организовали научно-технический центр по тестированию высокотехнологических средств. Они помогут эффективно выполнять боевые задачи зимой.

«В составе трех казачьих отрядов бригады «Кубань» и в воинских частях в зоне проведения спецоперации служат свыше 3 тыс. 400 человек. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые посмертно. Параллельно большое внимание уделяем тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской и другим направлениям подготовки казаков и добровольцев. В ближайших планах — открытие филиала учебного центра «Кубань» в Подмосковье», — сказал замгубернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В текущем году на базе Кубанского казачьего войска открыли первый в России казачий учебный Центр. Занятия ведут казаки-инструкторы. При обучении они учитывают опыт локальных конфликтов и войн, а также СВО на Украине. Навыки бойцов после обучения в Центре соответствуют требованиям военно-профессиональной подготовки сухопутных войск РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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