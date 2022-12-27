Филиалы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники в Краснодарском крае
Общество
27.12.2022 16:57
С 31 декабря по 8 января многофункциональные центры Краснодарского края будут закрыты. С 9 января отделения МФЦ возобновят работу.
В Анапе с 3 по 6 января дежурные окна будут работать в МФЦ на проспекте Революции, 3. Жители Херсона и части Херсонской области в эти дни смогут обратиться туда за предоставлением соцвыплат на покупку жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.
Перечень необходимых для получения этой услуги документов опубликован на сайте в разделе «База услуг», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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