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Филиалы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/filialy-mfts-izmenyat-rezhim-raboty-v-novogodnie-prazdniki-v-krasnodarskom-krae
Филиалы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 31 декабря по 8 января многофункциональные центры Краснодарского края будут закрыты. С 9 января отделения МФЦ возобновят работу.

В Анапе с 3 по 6 января дежурные окна будут работать в МФЦ на проспекте Революции, 3. Жители Херсона и части Херсонской области в эти дни смогут обратиться туда за предоставлением соцвыплат на покупку жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

Перечень необходимых для получения этой услуги документов опубликован на сайте в разделе «База услуг», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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