Филиал школы № 75 на 1,1 тыс. мест под Краснодаром примет учеников в День знаний

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова 30 августа осмотрела новые учебные заведения в станице Елизаветинской.

По словам замглавы края, этот район краевой столицы продолжает динамично развиваться, но здесь видна нехватка в дополнительных образовательных учреждениях.

«В День знаний в коттеджном поселке «Новая Елизаветка» откроется филиал школы № 75. Просторные классы, современное оборудование, по два спортзала и актовых зала», — рассказала Анна Минькова.

В школе откроются классы дополнительного образования, где дети смогут развивать свои творческие способности, а на прилегающей территории предусмотрели большую зону с игровыми площадками.

Новый филиал разгрузит основную школу — здесь примут более 1,1 тыс. детей. Их подвоз к учреждению будут осуществлять на школьном автобусе.

Также вице-губернатор осмотрела еще одну строящуюся школу в станице.

«Побывала и на стройплощадке нового корпуса школы № 76 на 400 мест. Строители работают в ускоренном режиме — укладывают кровлю, плитку, проводят коммуникации. С сентября начнут благоустройство территории», — сообщила Анна Минькова.

Вице-губернатор отметила, что большую часть работ здесь уже выполнили, они идут с опережением. Сдать школу планируют к концу этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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