Фигуристка Загитова открыла свою именную медаль на Аллее славы в горах Сочи

Торжественная церемония прошла 22 марта на Набережной Лаванды курорта «Роза Хутор».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова лично открыла свою именную медаль на спортивной Аллее славы.

«Спасибо, что оценили мой вклад в олимпийскую историю и российский спорт», — написала спортсменка в своих соцсетях.

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

В 2014 году на курорте «Роза Хутор» были разыграны первые комплекты медалей XXII Олимпийских зимних игр. Сейчас на Аллее славы установлено уже 28 персональных медалей прославленных отечественных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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