Фигуристка Медведева рассказала, как врач в Сочи потушила сигарету об ее спину

Чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Медведева поделилась странным случаем, который произошел в этом году на приеме в одной из частных клиник Сочи.

По ее словам, во время гастролей шоу Илья Авербуха у нее начала сильно болеть спина. Она не могла встать с кровати. Медведева обратилась за помощью в одну из частных клиник курорта.

Фигуристка приняла врач, работающая с иглоукалыванием по частной методике. Она начала вводить иглы в спину фигуристки, а потом предупредила, что нужно будет немного потерпеть.

«Прошло какое-то время и у меня начало сильно жечь. Чувствую пахнет паленым и интересуюсь: а что вы там делаете? Слышу в ответ: ха, прикуривание!», — рассказала Медведева.

Спортсменка уточнила, что врач потушила об ее спину сигарету. Медведева оказалась шокирована этим. Она вскочила и быстро ушла с приема.

За медицинские услуги в этой клинике она заплатила 15 тыс. рублей. После терапии с использованием сигареты на ее спине осталась черное пятно и шрам, который не проходит.

При этом после такого странного приема состояние спины фигуристки начало улучшаться, сообщает Sport24.

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