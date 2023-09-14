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Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на погоду в Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/figuristka-evgeniya-medvedeva-pozhalovalas-na-pogodu-v-sochi
Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на погоду в Сочи
Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на погоду в Сочи

Обладательница серебряной медали зимних Олимпийских игр по фигурном катанию Евгения Медведева на днях выложила фото с отдыха в Сочи в желтом купальнике и соломенной шляпе.

«Это еще солнечно было, сейчас гроза уже :(», — подписала она фото из Сочи в соцсетях.

На опубликованном снимке видно, что небо уже в тот момент начинало затягивать облаками и тучами.

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