Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на погоду в Сочи

Обладательница серебряной медали зимних Олимпийских игр по фигурном катанию Евгения Медведева на днях выложила фото с отдыха в Сочи в желтом купальнике и соломенной шляпе.

«Это еще солнечно было, сейчас гроза уже :(», — подписала она фото из Сочи в соцсетях.

На опубликованном снимке видно, что небо уже в тот момент начинало затягивать облаками и тучами.

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