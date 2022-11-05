Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес в Одессе и Армавире
Об этом сообщил коллега одного из подозреваемых, Владимира Злобы.
По словам знакомого, Злоба вел общий бизнес с другим задержанным Романом Соломко. Они реализовывали зерно. До начала СВО Злоба и Соломко имели связи с Одессой, откуда было отправлено взрывное устройство для теракта. После начала спецоперации задержанные вели дела в Армавире. Там, по версии следствия, накануне теракта разгружали груз с взрывным устройством, привезенный из Грузии.
По данным ФСБ, груз был переоформлен на несуществующую фирму в Крыму. Злоба подавал документы на российский паспорт вместе с семьей, но не успел его получить.
При этом мать Владимира Злобы не верит в причастность сына к теракту. По ее словам, он «был настроен пророссийски», сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Симферополе арестованы пять подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту.
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