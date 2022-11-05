Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес в Одессе и Армавире

Происшествия
05.11.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/figuranty-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu-veli-biznes-v-odesse-i-armavire
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес в Одессе и Армавире
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Об этом сообщил коллега одного из подозреваемых, Владимира Злобы.

По словам знакомого, Злоба вел общий бизнес с другим задержанным Романом Соломко. Они реализовывали зерно. До начала СВО Злоба и Соломко имели связи с Одессой, откуда было отправлено взрывное устройство для теракта. После начала спецоперации задержанные вели дела в Армавире. Там, по версии следствия, накануне теракта разгружали груз с взрывным устройством, привезенный из Грузии.

По данным ФСБ, груз был переоформлен на несуществующую фирму в Крыму. Злоба подавал документы на российский паспорт вместе с семьей, но не успел его получить.

При этом мать Владимира Злобы не верит в причастность сына к теракту. По ее словам, он «был настроен пророссийски», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Симферополе арестованы пять подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
  3. В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
  6. Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров
Прямой эфир
Мы в соцсетях