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Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту продлили до октября срок ареста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/figurantam-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu-srok-aresta-prodlili-do-oktyabrya
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту продлили до октября срок ареста
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение о продлении ареста пяти фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия.

Григорий и Артем Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян будут находиться под стражей как минимум до 8 октября.

Ранее суд также продлил срок ареста на три месяца другим лицам, которые могут быть причастны к взрыву на Крымском мосту: Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по делу о взрыве на Крымском мосту обвиняются два гражданина Украины, два гражданина России и один житель Армении. Все участники вину отрицают, некоторые из них прошли проверку на полиграфе.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. Погибли четыре человека.

 

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