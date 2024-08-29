Экс-замминистра обороны РФ Попова задержали по делу о мошенничестве

Главное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова.

Он подозревается в мошенничестве. В ходе следствия выяснилось, что в собственности Попова и членов его семьи имеются объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов превышает 500 млн рублей. Законность приобретения объектов проверяют следователи.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Действуя совместно с директором парка и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ, он обогащался за счет этого учреждения. Соучастником ранее привлекли к уголовной ответственности.

Следователи установили, что Попов за счет парка «Патриот» организовал строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья. Кроме того, он организовал поставку на участок различных материальных ценностей.

Помимо этого, через подчиненных он принуждал коммерческие организации, имеющих договоры с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. Даже завершив строительство дома и благоустроив участок, Попов продолжил обслуживать резиденцию площадью около 3 га за счет парка, сообщает пресс-служба СК РФ.

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