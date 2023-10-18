Фестиваль-выставка бездомных животных пройдет в Краснодаре

Фестиваль бездомных животных WOOF пройдет 28–29 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» на улице Калинина, 291.

На выставку приедут 70 кошек и 40 собак — животные стерилизованы и обработаны от паразитов, у них есть все необходимые прививки. Забрать одного из понравившихся питомцев можно столько по договору ответственного содержания.

Вход на фестиваль свободный. Гостей ждут консультации специалистов и мастер-классы. Если нет возможности взять животное домой, можно принести подарки для приютов — корм, лакомства, пеленки или амуницию: все это передадут приютам-участникам.

Выставка-пристройство собак пройдет 28 октября с 11:00 до 19:00, кошек — 29 октября с 11:00 до 19:00.

«Неизменная цель фестиваля — найти дом животным из приютов и познакомить жителей города с возможностями помогать просто и с радостью», — сообщает пресс-служба фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

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