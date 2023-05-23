Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фестиваль водных видов спорта и яхтенного туризма проведут в Сочи с 26 по 27 мая

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/festival-vodnyh-vidov-sporta-i-yahtennogo-turizma-provedut-v-sochi-s-26-po-27-maya
Фестиваль водных видов спорта и яхтенного туризма проведут в Сочи с 26 по 27 мая
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Фестиваль организуют в рамках празднования юбилея Сочи.

Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе ФГБУ «Юг спорт». Планируется, что с 26 по 27 мая порядка 200 воспитанников спортшкол Сочи примут участие в мастер-классах по водным видам спорта: сап-серфингу, водным лыжам, подводному плаванию и аквабайку. Кроме того, на пляже организуют интерактивную программу с основателем сочинской парусной школы Валерием Алексеевым.

Во второй день фестиваля в акватории пляжа «Маяк» проведут парусную регату, сообщает ТАСС.

Читайте также: краевую Спартакиаду трудящихся проведут в Краснодаре.

Статьи
7 правил для идеального селфи
7 правил для идеального селфи
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Избавиться от катаракты за несколько минут реально с офтальмологической клиникой 3Z
Избавиться от катаракты за несколько минут реально с офтальмологической клиникой 3Z
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях