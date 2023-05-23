Фестиваль водных видов спорта и яхтенного туризма проведут в Сочи с 26 по 27 мая

Фестиваль организуют в рамках празднования юбилея Сочи.

Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе ФГБУ «Юг спорт». Планируется, что с 26 по 27 мая порядка 200 воспитанников спортшкол Сочи примут участие в мастер-классах по водным видам спорта: сап-серфингу, водным лыжам, подводному плаванию и аквабайку. Кроме того, на пляже организуют интерактивную программу с основателем сочинской парусной школы Валерием Алексеевым.

Во второй день фестиваля в акватории пляжа «Маяк» проведут парусную регату, сообщает ТАСС.

Читайте также: краевую Спартакиаду трудящихся проведут в Краснодаре.