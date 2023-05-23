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Краевую Спартакиаду трудящихся проведут в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevuyu-spartakiadu-trudyashhihsya-provedut-v-krasnodare
Краевую Спартакиаду трудящихся проведут в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На соревнованиях определят лучших в перетягивании каната и гиревом спорте. Финальные состязания стартуют 28 мая на стадионе «Кубань».

В этом году Спартакиаду трудящихся приурочили к 100-летию Министерства спорта России. Состязания проведут среди команд муниципальных образований, в которые вошли работающие кубанцы от 25 лет и старше.

Также в рамках торжественного открытия финальных соревнований именитые спортсмены покажут свое мастерство в силовом экстриме. Мероприятия организовали в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«В рамках одной площадки пройдут несколько физкультурно-спортивных мероприятий с насыщенной программой. Специально для наших гостей пригласили мастеров силового экстрима, выступления которых, уверен, будут зрелищными», — отметил глава минспорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Кроме того, 28 мая состоится региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей сельской местности. На нем выступят команды, в которые войдут представители различных муниципалитетов в возрасте от 16 до 49 лет. Им нужно будет за определенное время пройти эстафету, состоящую из элементов комплекса ГТО. Победители выступят от региона уже на Всероссийском фестивале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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