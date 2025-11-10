Фестиваль творчества участников СВО «ПереПрава» завершился в Краснодаре

Гала-концерт прошел в Театре Защитника Отечества в краевом центре. В нем приняли участие бойцы СВО, создающие свои художественные произведения. В финал прошли 15 участников со всей страны.

Автор и исполнитель патриотического рэпа — профессиональный водитель Виктор Гончарук. С детства занимался музыкой, мечтал о сцене, на фронте переделал одну из своих песен и отправил на конкурс «ПереПрава».

«Всегда мечтал стать музыкантом. Рэп читаю для подрастающего поколения, чтобы они видели, что мы не просто серые дяди на войне, а есть и обычные люди, творческие люди, современные», — делится участник СВО, финалист фестиваля Виктор Гончарук.

Песня понравилась организаторам, Виктора пригласили на прослушивания. В финал прошли 15 участников со стихотворениями и музыкальными композициями.

«Для песен мы пишем аранжировки профессиональные. Вчера и сегодня записывали ребят на студии, которые приехали. Для тех, кто не смог приехать, мы записывали с профессиональными вокалистами», — отмечает главный режиссер Театра Защитника Отечества Андрей Корионов.

Перед финальным концертом и. о. министра культуры края Виктория Лапина провела встречу с коллегами, которые вернулись с фронта.

«Пожалуйста, знайте, вы за нас — горой, мы за вас — стеной. Спасибо еще раз!» — говорит Лапина.

В этом году на конкурс поступило более 100 заявок, проводят его второй год. По сравнению с прошлым годом география участников расширилась на всю страну. Среди конкурсантов — военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы.

«Это и Казань, и Ставрополь, и Томск. 15 лауреатов вышли в финал, очень многие ребята и коллективы не из Краснодарского края. Нам очень дорого, что наш фестиваль, который уже второй год проходит, нашел такой отклик в сердцах ребят», — отмечает Лапина.

Благодаря фестивалю детская мечта Виктора Гончарука исполнилась — в номинации «Песни участников СВО» он взял гран-при.

