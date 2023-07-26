Фестиваль скалолазания «Гуамка-2023» пройдет в Краснодарском крае
Спорт
26.07.2023 12:35
Принять участие в фестивале с 30 июля по 6 августа в хуторе Гуамка могут любители и профессионалы со всей России.
Участникам предложат более 170 маршрутов на трудность разного уровня сложности со страховкой.
Победителей фестиваля наградят в 9 категориях: отдельные пьедесталы будут для начинающих, любителей и спортсменов, по три детских и ветеранских категории, сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России».
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