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Фестиваль скалолазания «Гуамка-2023» пройдет в Краснодарском крае

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/festival-skalolazaniya-guamka-2023-projdet-v-krasnodarskom-krae
Фестиваль скалолазания «Гуамка-2023» пройдет в Краснодарском крае
Фото Федерация скалолазания России

Принять участие в фестивале с 30 июля по 6 августа в хуторе Гуамка могут любители и профессионалы со всей России.

Участникам предложат более 170 маршрутов на трудность разного уровня сложности со страховкой.

Победителей фестиваля наградят в 9 категориях: отдельные пьедесталы будут для начинающих, любителей и спортсменов, по три детских и ветеранских категории, сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России».

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