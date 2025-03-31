Фестиваль патриотической песни обсудили на пресс-конференции в Краснодаре

Перед гала-концертом всероссийского фестиваля патриотической песни прошла пресс-конференция. На ней организаторы рассказали, что в этом году большое музыкальное событие посвящено 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Авторские патриотические песни будут оценивать такие деятели культуры, как Анна Шатилова, Ольга Кормухина, Наталья Рапопорт-Кобзон и другие.

«Это фестиваль, где мы отсматриваем людей, потом они дадут мастер-класс, пообщаются с нашими молодыми артистами, профессиональными коллективами, с теми, кому это интересно», — сказал организатор фестиваля Антон Собянин.

Фестиваль начался 20 февраля в Костромской области, 31 марта его проводят в кубанской столице. Организаторами выступают Академия культуры и творчества имени Иосифа Кобзона, «Русские сезоны» и Министерство культуры РФ. На пресс-конференции рассказали и о других планах в рамках фестиваля.

«Мы открываем памятную доску в честь Иосифа Кобзона на детской школе искусств № 7, дальше открываем памятную звезду перед Музыкальным театром», — отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

На пресс-конференции обсудили и старт кадрового проекта «Герои Кубани» для участников специальной военной операции. В его рамках ветеранам боевых действий помогают развивать управленческие навыки и строить карьеру в органах власти.

«Надо реагировать на местах на запросы людей, на их проблемы, мне кажется, это замечательный проект, я его поддержу, если есть такая потребность, потому что есть уже опыт», — подчеркнула певица, актриса, режиссер Ольга Кормухина.

Читайте также: прием заявок на кадровый проект «Герои Кубани» продлится до 7 апреля.