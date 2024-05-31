Фестиваль «Моя большая семья» пройдет 2 июня в Чистяковской роще Краснодара

Продлится мероприятие с 9:00 до 14:00.

Детей ждут различные мастер-классы, а родители попробуют себя в роли флориста. На сцене выступят творческие коллективы. В программе также запланированы конкурс рисунка на асфальте, викторины, танцевальный флешмоб, семейные спортивные соревнования, игры и квесты, ярмарка рукоделия, пенная дискотека. Главный приз вручат за лучший семейный образ.

Читайте также: фестиваль выпечки «Сдоба-фест» пройдет 1 и 2 июня в Атамани.