Фестиваль выпечки «Сдоба-фест» пройдет 1 и 2 июня в Атамани

Пироги и пирожки с разнообразными начинками, хворост, вергуны, караваи, лепешки, пончики и другая выпечка, приготовленная казачками по старинным семейным рецептам, будут ждать гостей в этно-комплексе «Атамань» 1 и 2 июня.

Также в программе фестиваля выступления фольклорных коллективов из разных уголков Кубани, реконструкции традиционных обрядов, гадания на пирожках, фланкировка и выступления мастеров владения шашкой, мастер-классы и игры.

Кроме того, гости смогут принять участие в голосовании за самую вкусную выпечку и посетить представление этнографического кукольного театра. В течение всего фестиваля будут работать станичная коптильня, зверинец, детские локации, гончарная и кузнечная мастерские, конный прокат и выставки-ярмарки, сообщает пресс-служба выставочного комплекса «Атамань».

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