Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов стартовал на Кубани

Первый этап турнира проведут с 19 января по 9 февраля на территории всех муниципалитетов. Финал состоится в Славянске-на-Кубани 17 февраля.

Принять участие в фестивале ГТО могут все предприятия и организации. В первом этапе сойдутся команд, сформированных из числа штатных работников в возрастных группах: 25-29 лет, 30-39, 40-49 лет, 50-59 лет. Участникам предстоит соревноваться в прыжках в длину с места, эстафетных гонках, отжимании, беге и других упражнениях.

Команды-призеры получат кубки и грамоты, а участники — медали. Также победители краевых соревнований станут участниками Всероссийского этапа физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов.

«Мероприятия нацелены на укрепление здоровья жителей Кубани, мотивацию трудящихся граждан к ведению правильного образа жизни и занятиям физкультурой. Такие соревнования способствуют широкому развитию корпоративного спорта, объединяют семьи», — цитирует вице-губернатора Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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