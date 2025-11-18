Фестиваль «Госпаблики» объединил около 100 специалистов на Кубани

Более 1 млрд в год — такое количество просмотров у краевых официальных аккаунтов в соцсетях. В Краснодаре прошел фестиваль «Госпаблики», который объединил порядка 100 специалистов со всего региона.

На сегодняшний день подобные официальные аккаунты в соцсетях ведут порядка 6,5 тыс. организаций с общим охватом в 3,5 млн человек. Это страницы не только госструктур, но и музеев, больниц, школ. Главная их задача — обеспечить и упростить обратную связь с населением и предоставить подробную и полную информацию об организации.

«Мы все пользуемся социальными сетями. Когда приняли федеральный закон, который обязал все органы власти вести страницы в социальных сетях, стало понятно, что это самый короткий путь к населению, они сами подписываются», — отметил руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко.

Участники могли пообщаться друг с другом для обмена опытом. Для них прошел мастер-класс, на котором обсуждали рекомендации и современные тренды. Так, наиболее популярны в социальной сети «ВКонтакте»: юмор, образовательные видео и серийность.

Более подробно про функции и особенности официальных страниц поговорили на пленарной дискуссии. Галина Навазова подчеркнула значимость госпабликов. Она отметила, что это удобный инструмент для открытого общения представителей власти и народа.

«За это время госпаблики стали не только действенным инструментом, а настоящими профессионалами. Это значит, что вы признаны и востребованы, делаете действительно необходимую работу», — рассказала руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова.

Завершился фестиваль церемонией награждения. На ней отметили порядка 80 лучших администраторов официальных сообществ.

