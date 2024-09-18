Фестиваль гастроужинов «Сила южных земель» пройдет в Геленджике
Общество
18.09.2024 18:15
Главная цель фестиваля — развитие внутреннего гастротуризма, а также продвижение локальных кубанских продуктов.
Первая серия гастрономических ужинов пройдет с 27 сентября по 27 октября на виноградниках курорта. В эти дни серию ужинов будут готовить 16 шеф-поваров, приехавших из разных городов России, в том числе из Сочи, Новороссийска, Москвы, Калининграда.
Каждый ужин будет состоять из шести блюд, приготовленных преимущественно из местных продуктов, отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный. К еде будут подавать напитки с местных виноградников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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