Черноморская винная неделя пройдет с 30 сентября по 6 октября на Кубани

Фестиваль объединит шесть муниципалитетов Краснодарского края — Новороссийск, Геленджик, Анапу, Крымск, Северский и Темрюкский районы.

Черноморская винная неделя проводится в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Участие в фестивале примут порядка 30 местных виноделен. Они представят сельский туризм как круглогодичное, доступное и интересное направление для семейного отдыха. Важно, что гостей познакомят с лучшими продуктами локальных производителей и интересными предложениями эногастрономического туризма в регионе», — рассказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.

Среди новшеств фестиваля 2024 года — велопробег, восхождение и парусная регата. По традиции для гостей готовят мастер-классы, спортивные и культурные события.

В финальные дни Черноморской финной недели в Абрау-Дюрсо будут работать фудкорты, дегустационные зоны на набережной, фотозоны и арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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